A cura della Redazione

Non ce l'ha fatta Alessia Piccirillo, la diciannovenne di Castellammare di Stabia coinvolta domenica scorsa in un incidente a Vico Equense, sulla statale Sorrentina.

La giovane era a bordo di una moto, guidata dal suo ragazzo diciottenne Simeon Dimitrov, che - per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri - si è schiantata contro un muretto.

Il ragazzo - pure lui di Castellammare di Stabia - è morto sul colpo mentre la diciannovenne é stata trasferita nell'ospedale del Mare dove, nonostante i tentativi di salvarle la vita, non ce l'ha fatta ed è morta nel pomeriggio di oggi.

I due fidanzati - Simeon, promessa del canottaggio, ed Alessia - erano in classe insieme e frequentavano l'ultimo anno dell'Istituto Turistico "Luigi Sturzo" di Castellammare di Stabia.

La morte della giovane ha precipitato nella disperazione i tanti amici della giovane coppia, per i quali i dirigenti dell'istituto hanno chiesto un sostegno psicologico. Così, domani mattina sono attesi in classe esperti che aiuteranno i ragazzi ad affrontare il secondo lutto che ha colpito in pochi giorni la comunità studentesca, che ieri mattina aveva fatto volare in cielo centinaia di palloncini bianchi per "salutare" Simeon, ancora prima dei funerali.

"Apprendiamo sgomenti la terribile notizia: Alessia Piccirillo non ce l'ha fatta. Ci uniamo al dolore immenso dei familiari, dei compagni e di tutti quelli che la conoscevano e la amavano. Alessia con Simeon, insieme nei nostri cuori", il commento dell'Its Sturzo.