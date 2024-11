A cura della Redazione

Il forte vento che spira da stamattina sta creando grossi disagi a Torre Annunziata ma anche nei comuni del Vesuviano.

In serata due alberi sono stati letteralmente spezzati alla base dal forte vento in via dei Mille. Probabilmente la folta chioma di fogliame presente sugli alberi, privi ancora di potatura, oltre ad appesantirli, ha favorito l’azione del vento portando alla rottura dei tronchi.