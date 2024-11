A cura della Redazione

Arrestato il secondo complice del raid al Lido Azzurro di Torre Annunziata nel luglio scorso: è un minorenne.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata e della Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in Istituto Pena Minori nei confronti di un minorenne gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato e porto e detenzione di arma da fuoco, reati commessi con l'aggravante di aver agito con il metodo mafioso in concorso con persona maggiorenne.

II minore è gravemente indiziato di essere uno dei due autori della sparatoria avvenuta in piena estate lo scorso 19 luglio all' interno de Lido Azzurro di Torre Annunziata, all'atto del raid armato affollato di bagnanti di ogni età. Per lo stesso reato è già stato tratto in arresto il giovane complice 18enne, Salvatore Acunzo.

Le attività d'indagine poste in essere dal personale della Polizia di Stato hanno consentito di pervenire, con ragionevole certezza, alla identificazione del secondo presunto autore del reato e raccogliere, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in base ai quali il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli emetteva la misura cautelare detentiva eseguita nella giornata odierna.