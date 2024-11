A cura della Redazione

E’ notte a Santa Maria la Carità, comune a sud di Napoli. I carabinieri percorrono via Scafati e notano, sotto la pioggia, un ragazzo in sella a uno scooter. I militari intimano l’alt ma lui non si ferma.

L’inseguimento è breve, sotto il casco un ragazzino. Ha 15 anni il centauro di Casavatore e i carabinieri lo controllano. Nelle tasche del minore 6 pezzi di hashish per un peso complessivo di 13 grammi. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 195 euro ritenuta provento del reato. Il ragazzino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio.

Il 15enne si trova nel centro di accoglienza dei Colli Aminei a disposizione della Procura per i minorenni di Napoli.