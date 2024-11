A cura della Redazione

Controlli nei negozi in allestimento all'interno del centro commerciale Maximall Pompeii di via Plinio a Torre Annunziata.

Nei giorni scorsi, gli ispettori dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Napoli, con il supporto dei Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro e del NIL di Napoli, hanno condotto un’operazione mirata al controllo e al rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.

L’intervento, coordinato dal Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro del Sud Italia, Giuseppe Patania, e dal Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cantisano, ha coinvolto numerosi ispettori tecnici e ordinari. L’operazione ha interessato molte imprese intente alla realizzazione e all'allestimento dei negozi, puntando a contrastare fenomeni di lavoro nero e a garantire l’applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza.

Nel corso dei controlli sono emerse diverse irregolarità. Otto attività imprenditoriali sono state sospese per l’impiego di lavoratori non regolarizzati. Complessivamente, sono state riscontrate numerose violazioni delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, con prescrizioni che hanno riguardato oltre trenta aziende. L’operazione ha portato all’irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 58.500 euro, mentre ulteriori multe, pari a 84.000 euro, sono state comminate per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza.

L'intervento degli ispettori e le sanzioni irrogate non pregiudicheranno la prevista apertura di Maximall Pompeii, prevista per giovedì 28 novembre, mentre i negozi sanzionati dovranno al più presto regolarizzare la loro posizione.