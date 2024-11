A cura della Redazione

Demolito un capannone abusivo di circa 15 metri di lunghezza, 6 metri e mezzo di larghezza, e poco oltre i 5 metri di altezza, in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano.

Il capannone era costituito da 8 pilastri in ferro e una copertura in lamiera coibentata, e insisteva nel comune di Sant’Antonio Abate alla via Santa Maria la Carità.

L’opera abusiva, la cui sentenza di condanna risaliva all'anno 2001, era sottoposta a numerosi vincoli.

La demolizione è avvenuta da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione senza anticipazioni di spesa da parte del Comune interessato e della Cassa Depositi e Prestiti.