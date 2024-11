A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, martedì 26 novembre, presso il plesso di Rovigliano dell’Istituto Comprensivo Leopardi-Parini-Rovigliano di Torre Annunziata sono stati ritrovati escrementi di ratto in tutto l’edificio che comprende scuola dell’infanzia, elementare e media. La mattinata di ieri ha visto l’evacuazione dell’infanzia e delle elementari, lasciando solo gli alunni delle medie nelle classi.

I telefoni della scuola e degli insegnanti sono letteralmente impazziti dalle molte telefonate dei genitori preoccupati e visibilmente scossi, i quali si sono recati a scuola per far uscire ragazzi.

Situazione grave? La chiusura ha riguardato solo ill piano terra in cui sono presenti la scuola dell’infanzia e le elementari, e non anche il primo piano destinato agli studenti delle scuole medie. Da sottolineare che la struttura è unica e comunicante, quindi non si che esclude che i ratti siano entrati in tutte le zone.

Il piano terra è in fase di derattizzazione, i bambini più piccoli hanno ricevuto la giornata libera, mentre il primo piano, ignorato completamente dalla suddetta fase, ha visto lo sciopero dei genitori che hanno inviato una pec alla dirigente scolastica per sottolineare il disagio e la pericolosità a cui sarebbero stati sottoposti i ragazzi.

“Provvedimenti per il primo piano da parte della scuola e del Comune al momento non sono in atto, chi dovrà intervenire per salvaguardare i nostri figli?”, si chiedono i genitori degli alunni delle medie.