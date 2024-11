A cura della Redazione

Arrestato per stalking e trasferito nel carcere di Poggioreale.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre del Greco, su ordinanza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata e richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all’arresto di un soggetto indiziato di stalking.

La misura cautelare è scaturita dalla denuncia-querela sporta dalla vittima. Dalle indagini, infatti, è emerso che l’arrestato, nonostante in passato fosse stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima per il reato di stalking e condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, avrebbe continuato a minacciare e molestare la vittima, in modo da procurarle un perdurante e grave stato d’ansia, generando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità.