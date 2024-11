A cura della Redazione

Ieri in tarda serata, a Marigliano, un’auto è uno scooter si sono scontrati in via Nuova del Bosco. Il conducente dell’auto, un uomo del 45, ha riportato ferite lievi. Il giovane alla guida dello scooter, 17enne, è morto durante il trasporto in ospedale.

In sella allo scooter, anche un altro diciassettenne che non ha riportato ferite gravi. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Indagini e rilievi in corso per comprendere dinamica dell’incidente.