Maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della sua compagna: è l’accusa con cui un uomo è stato oggetto di un'ordinanza da parte del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, di divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini svolte daglia genti del Commissariato di Pompei hanno permesso di accertare ripetute condotte intimidatorie e di prevaricazione da parte dell'indagato nei confronti della sua compagna, tali da procurarle un perdurante stato d'ansia di paura, nonché da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità personale.

L'indagato, inoltre, avrebbe minacciato la compagna per ottenere da lei somme di denaro. In particolare, in un'occasione, l'avrebbe percossa costringendola a consegnargli il denaro occorrente per acquistare un'autovettura.