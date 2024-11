A cura della Redazione

Gravissimo incidente stradale in via Settetermini, in prossimità del Piano Napoli a Boscoreale.

Erano circa le ore 7 del mattino di giovedì scorso, quando un’auto percorrendo la strada in direzione Torre Annunziata, secondo le prime ricostruzione, si sarebbe scontrata frontalmente con uno scooter con a bordo due giovanissimi diretti a scuola. L’urto era violentissimo: i due ragazzi venivano sbalzati a terra e la moto andava completamente distrutta. Nell’impatto, l’auto perdeva una ruota e si fermava a circa 200 metri di distanza dall’incidente.

Sul posto si portavano prontamente due ambulanze ed un’auto medica, oltre ad una pattuglia dei carabinieri.

Gravi le ferite riportate da due ragazzi. Per la 16enne frattura esposta di tibia e femore, e frattura del bacino. Trasportata dall’ambulanza della Misericordia all’ospedale del Mare, la ragazza veniva prontamente assistita da un’equipe medica e sottoposta ad intervento.

Per il ragazzo, frattura esposta del femore e trasporto all’ospedale Cardarelli di Napoli.

La strada veniva momentaneamente chiusa al traffico per i dovuti rilievi e per ricostruire causa e dinamica dell’incidente.