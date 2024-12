A cura della Redazione

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano. L’uomo dovrà espiare la pena di 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, reato commesso a San Giorgio a Cremano dal 2017 al 2021.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti dell’indagato il provvedimento emesso lo scorso 27 novembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali.