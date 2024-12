A cura della Redazione

I poliziotti del Commissariato di Torre Annunziata e della Squadra Mobile di Napoli hanno controllato l’appartamento di un soggetto a Boscoreale dove hanno trovato, ben occultata sotto una cassettiera della camera da letto, una pistola “Browning” con 6 cartucce e matricola abrasa. Pertanto, l’uomo, identificato per un 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto.

Inoltre, gli agenti del Commissariato Bagnoli hanno controllato l’abitazione di un uomo a Fuorigrotta dove hanno rinvenuto, nella cantina in suo uso, ben 8 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg, una pistola mitragliatrice “Browning” cal. 7,65 con matricola abrasa, una “Beretta” cal. 9x12, anche questa con matricola abrasa, 14 cartucce di vario calibro, un bilancino di precisione e 2 giubbotti antiproiettile.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 54enne napoletano, è stato tratto in arresto dai poliziotti.