Trasportava un carico di cocaina per 5 milioni di euro di valore: arriva la condanna con sconto.

Lo scorso febbraio, il 38enne G. P., autotrasportatore di Torre Annunziata, finì in manette nel corso di un blitz dei Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Aversa. A bordo di quel tir, l'uomo fu arrestato insieme ad altri due uomini - un 40enne di Boscotrecase e un 35enne di Lusciano - poi scagionati dalla confessione del 38enne di Torre Annunziata.

Il Gup del Tribunale di Napoli Nord, Vincenzo Saladino, al termine del processo celebrato con rito abbreviato ha accolto la tesi difensiva dell'avvocato Francesco De Gregorio ed ha condannato l'autotrasportatore a 8 anni di reclusione, rispetto ad una richiesta dell'accusa molto più alta. Il reato contestato è di traffico di droga.

Il tir fu intercettato dai finanzieri lungo l'autostrada A1 mentre viaggiava in direzione sud, nei pressi di Marcianise. L'autoarticolato presumibilmente proveniva da Nord, dove era stato effettuato il carico. Ispezionati i vani cisterna, apparentemente vuoti e, in uno di essi, ben nascosti sotto un telo di colore scuro, furono scovati tre borsoni con ben 46 panetti contenenti cocaina, di oltre 51 chilogrammi per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.