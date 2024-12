A cura della Redazione

Un uomo di 70 anni di Pimonte è stato posto agli arresti domiciliari perché indiziato di reato di violenza sessuale aggravata, in esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Il 2 novembre scorso l’uomo, dopo aver accompagnato il nipotino di due anni nel parco gioco di Pimonte, avrebbe incontrato un gruppo di ragazzini tra i quali una giovanissima di 11 anni alla quale, in maniera repentina in modo da sorprenderla ed impedirne la reazione, le avrebbe palpeggiato il sedere, provocando in lei nei giorni seguenti al fatto una forte sensazione di paura, angoscia ed apprensione.

Le indagini dei carabinieri si sono giovati dell'analisi delle immagini di videosorveglianza, delle testimonianze raccolte e dalle analisi della chat tra le giovani ragazzini, che hanno avuto luogo immediatamente dopo i fatti.