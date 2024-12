A cura della Redazione

Torre Annunziata, crollo di Rampa Nunziante: in appello arriva la condanna anche per Roberto Cuomo.

Sì è chiuso poco fa il processo di secondo grado in corso innanzi ai giudici della seconda sezione della Corte d'Appello. Come richiesto dalla sostituto procuratore generale Dina Cassaniello è arrivata la condanna a 8 anni di reclusione per Cuomo (9 anni totali con il reato di falso), amministratore di condominio del palazzo crollato all'alba del 7 luglio 2017 a Torre Annunziata, causando otto morti tra cui due bambini.

Per i reati di crollo colposo e omicidio colposo plurimo, invece, è arrivata la conferma dell'assoluzione per l'altro avvocato Massimiliano Lafranco.

Confermate le pene per tutti gli altri imputati, che hanno ottenuto piccoli sconti perché sono prescritti i reati edilizi. Condannati a 12 anni Gerardo Velotto, proprietario dell'appartamento in cui erano in corso i lavori, a 11 anni Massimiliano Bonzani, a 10 anni Aniello Manzo, 9 anni il capo operaio Pasquale Cosenza.

Pene inferiori all'anno di reclusione per falso per gli altri imputati.