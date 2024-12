A cura della Redazione

Terrore in un’abitazione nel pieno centro di Torre Annunziata.

Sono del 10 di questa mattina. In casa al sesto piano di un palazzo di Rampa Nunziante, strada molto frequentata e trafficata, ci sono la moglie del nostro collaboratore ed ex consigliere comunale, Domenico De Vito, e una sua amica.

Improvvisamente la porta d’ingresso si apre. Vi entrano tre/quattro rapinatori. In un primo momento la donna pensa che fosse rientrato suo marito o suo figlio, ma quando sente la voce di uno dei malviventi, dall’accento straniero, si rende conto della presenza di estranei in casa.

Le due donne si chiudono immediatamente a chiave nella camera da letto, mentre i rapinatori tentano di forzare la porta, minacciandole anche di morte. Alla fine desistono, perché trovano quello che cercavano: soldi e gioielli. Poi vanno via indisturbati.

Intanto le due donne rimangono sconvolte. Con il terrore che si legge nei loro occhi contattano le forze dell’ordine. Sul posto gli agenti di polizia del Commissariato oplontino e la scientifica per dar corso alle indagini, supportate anche dalle immagini di videosorveglianza comunale.

L’ipotesi è che i malviventi siano entrati in casa pensando di non trovarvi persone dentro. Ma al di là di questa considerazione, resta un dato di fatto: in pieno giorno due donne sono state sequestrate, minacciate di morte e derubate all’interno della propria abitazione, nel pieno centro della città! E, come ha affermato Domenico, "dobbiamo anche ringraziare il Signore che possiamo raccontarlo"