A cura della Redazione

Il proprietario di un negozio di generi alimentari tipici è nella sua attività, sente in strada il rumore di un motore, riconosce che si tratta del suo scooter, ma non fa in tempo a correre fuori che lo vede sfrecciare con a bordo un giovane ladro.

L'uomo sale su un altro scooter e tenta di inseguirlo. Prima però dà l’allarme al 112. La Centrale Operativa dirama le ricerche di un Honda SH bianco e le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Sorrento si precipitano sulle vie di fuga dalla Penisola sorrentina.

In quegli istanti telefona al 112 anche un agente della Polizia Municipale di Sorrento e segnala che, mentre era in auto tra il Comune di Sant’Agnello e quello di Piano di Sorrento, gli è sfrecciato accanto uno scooter bianco il cui conducente ha urtato l’auto di servizio, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra; poi si è rialzato ed è fuggito a gambe levate.

Il Vigile dà anche la targa dello scooter e la descrizione del soggetto che lo guidava. Le descrizioni della prima e della seconda telefonata corrispondono.

Le pattuglie in circuito raggiungono il luogo indicato. Nel frattempo il vigile, che si era messo ad inseguire il ladro, non aveva smesso di rincorrerlo e converge con i carabinieri nello stesso punto, proprio dove trovano il ladro, che a quel punto si vede senza via di fuga.

In pochi secondi il malfattore viene bloccato e ammanettato. Ferdinando Cerbero, 20enne di Ercolano già noto alle Forze dell’Ordine, viene così arrestato per furto aggravato. Ora attende, agli arresti domiciliari, di essere giudicato.