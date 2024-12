A cura della Redazione

Tra i tanti episodi di cronaca raccontati, non abbiamo mai scritto di un furto di pesce, commesso da un pescivendolo stesso e a pochi giorni dal Natale.

E’ successo a Sorrento, in piena notte. Un uomo è nei magazzini di un’azienda ittica in via San Renato. Sta caricando rapidamente il suo furgone. Ha fretta, non è lì per lavorare e quel pesce non è stato acquistato.

Qualcuno compone il 112. I carabinieri della stazione di Sorrento individuano il veicolo già in strada. Alla guida un 59enne incensurato di Piano di Sorrento e nel cassone 600 chili di pesce. Sei quintali delle specie ittiche più in voga sulle tavole natalizie, tutti rubati e destinati ad un mercato parallelo.

Il 59enne è finito in manette e poi ai domiciliari.

La refurtiva è stata riportata al legittimo proprietario.