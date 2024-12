A cura della Redazione

Minacce Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli. Solidarietà da parte del sindaco Corrado Cuccurullo e del Partito Democratico di Torre Annunziata.

“Esprimo sincera solidarietà e vicinanza a Antonello Sannino - afferma il sindaco -, recentemente vittima di gravi minacce tese a dissuaderlo dall'attività politica. Tale comportamento, apertamente fascista, è totalmente inaccettabile.

Di fronte a simili atti, il silenzio non è un'opzione. Restiamo fermi e uniti nel condannare queste azioni e nel sostenere la libera espressione politica e i diritti civili”.

“Il PD di Torre Annunziata esprime la sua solidarietà al dott. Antonello Sannino per le minacce ricevute - è riportato in una nota a firma del neo segretario Ciro Passeggia -, nella consapevolezza che le stesse non arresteranno il suo impegno sociale.

Come partito siamo e saremo accanto a lui ed a chiunque combatte per l'affermazione della legalità, nonostante gli innumerevoli ostacoli, rappresentati come in questo caso da insulti, minacce e soprusi che tentano di intralciare il cammino che conduce alla legalità e all'affermazione dei diritti sociali e civili”.