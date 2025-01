A cura della Redazione

Erano in possesso di un fucile da caccia illegale con cartucce, arrestati dai carabinieri.

I militari della Stazione di Terzigno e quelli forestali del nucleo parco di Boscoreale hanno arrestato un 63enne e un 33enne per porto di armi clandestine e ricettazione. Entrambi incensurati, si sono introdotti illegalmente nel Parco Nazionale del Vesuvio. Nella loro auto i militari hanno trovato un fucile da caccia calibro 12 con matricola abrasa. Nel fodero del fucile anche 7 cartucce dello stesso calibro.

Nelle loro abitazioni, luogo dove sono state estese le perquisizioni, sequestrate altre 300 cartucce e circa 140 grammi di polvere pirica, probabilmente per confezionare artigianalmente i proiettili.

I due arrestati sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.