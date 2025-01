A cura della Redazione

"Non è una bella pagina quella che scriviamo. I fatti che emergono in seguito alle indagini della magistratura e delle forze dell'ordine, rispetto a quanto accaduto lo scorso novembre nella scuola 'Catello Salvati' di Scanzano, feriscono profondamente l'intera comunità stabiese. Sono vicino alle famiglie e ai bambini coinvolti e confido pienamente nel lavoro degli inquirenti, che stanno portando avanti le indagini con il massimo impegno per accertare la verità".

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza dopo l’arresto della professoressa di sostegno per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne.

"Non possiamo tollerare che l’innocenza dei nostri bambini venga violata in alcun modo - continua -. È nostro dovere prioritario proteggere i più piccoli e garantire che la scuola rimanga un luogo sicuro e sereno per la crescita, la formazione e l’educazione dei nostri figli.

Come Amministrazione, siamo pronti a collaborare per adottare tutte le misure necessarie a ripristinare la fiducia nella comunità scolastica. Come avevo già ribadito lo scorso novembre, quando ho ricevuto a Palazzo Farnese una delegazione di mamme del quartiere, a breve prenderanno il via i lavori per la costruzione di un nuovo plesso scolastico in via Muscogiuri, per offrire agli studenti spazi moderni e funzionali. Si tratta di un progetto da 3 milioni di euro finanziato con fondi PNRR - conclude il sindaco Vicinanza -. L'obiettivo è rendere la nuova scuola operativa per l'anno scolastico 2026/2027".