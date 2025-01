A cura della Redazione

Là banda della Bmw colpisce ancora: un tentativo di furto ed un furto in due appartamenti in via Luigi Staiano a Torre Annunziata.

Siamo intorno alle 19,00 quando due malviventi si intrufulano in un appartamento, ma non si accorgono che al loro interno ci sono persone. Così appena sentono le urla scappano, ma non demordono.

Infatti prendono di mira un altro appartamento situato in un palazzo attiguo munito di impalcatura per lavori. I due si arrampicano, forzano la finestra di un bagno e entrano all'interno. Vi escono poco dopo con due borsoni pieni di oggetti trafugati.

Alcuni residenti del palazzo di fronte notano la scena ed incominciano a gridare per spaventarli. Ma i due, incuranti, se la danno a gambe senza eccessiva fretta. Salgono nella Bmw

dove li attendeva un loro complice e scappano.

Di lì a poco giunge sul posto una pattuglia di carabinieri a cui viene fornito anche il numero di targa della Bmw.

Non si ferma quindi l'azione della banda di ladri che sta creando scompiglio e paura tra gli abitanti di via Prota-Caravelli-Gambardella, dove già hanno compiuto, o tentano di compiere, vari furti