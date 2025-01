A cura della Redazione

Aveva effettuato due furti in una farmacia di Torre del Greco, notificata in carcere ad un 48enne, già detenuto per altra causa, un’ordinanza della custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Le indagini effettuate dalla Polizia traggono origine dalla denuncia presentata dal direttore di una farmacia, il quale riferiva che nei giorni 21 e 27 dicembre 2024 l’attività aveva subito due furti.

In sede di querela, la vittima consegnava alla polizia giudiziaria due files video che riprendevano i momenti in cui venivano eseguiti i due furti. Dall’analisi delle immagini veniva individuata una persona, che il giorno 21 dicembre, approfittando dell’assenza di clienti e dell’addetto, aveva sottratto denaro dalla cassa.

Un analogo episodio avveniva il 27 dicembre, solo che il ladro questa volta si appropriava dell’intero registratore di cassa. Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco non hanno avuto dubbi sull’identificazione dell’autore dei due furti, in quanto persona già conosciuta.