A cura della Redazione

Si presenta dal dentista dicendo di aver un forte dolore di denti, in realtà è un rapinatore.

Il grave episodio è avvenuto ieri sera in uno studio dentistico di Pompei, in via Grotte. Un uomo bussa al citofono e chiede di essere visitato dal professionista per un forte dolore ai denti. Appena apre la porta si introducono all’interno il finto paziente e i due complici con il viso coperto. Il medico viene aggredito, minacciato con la pistola e costretto a consegnare soldi (un migliaio di euro) e gioielli.

Prima di andare via i malviventi portano via anche il Dvr con le immagini della rapina. Un tentativo vano di cancellare le immagini di quanto accaduto perché il sistema di videosorveglianza è collegato ad un cellulare.

Sulla rapina indagano i militari dell’Arma, ai quali il medico si è rivolto per denunciare il grave episodio.