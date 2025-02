A cura della Redazione

Questa mattina si è dato luogo allo sgombero dell’immobile di largo Grazie a Torre Annunziata. All’interno vi vivevano cinque famiglie, di cui due ultraottantenni, e tre rispettivamente con 1, 2 e 4 figli piccoli. Le donne anziane occupavano gli “alloggi” dal dopo terremoto del 1980, mentre le altre tre famiglie sono subentrate nel corso degli anni.

Il Comune versava al proprietario dell’immobile, adibito negli anni ’60 a scuola elementare, un canone mensile, e gli inquilini al Comune una indennità di occupazione. E così si è andati avanti per circa 45 anni.

“Questa mattina è stato liberato lo stabile di via Grazie, occupato abusivamente da 45 anni e per il quale, in passato, è stato speso impropriamente denaro pubblico - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo - . Nelle scorse settimane si è lavorato incessantemente per una soluzione indolore senza l’uso della forza. Il primo ringraziamento va alle persone e alle famiglie coinvolte, nell’aver reso possibile che questa mattina le operazioni avvenissero senza tensioni. Un secondo ringraziamento va alle forze dell’ordine per aver eseguito un ordine dell’Autorità Giudiziaria con grande spirito di umanità nel rispetto della legge.

Gli Uffici Comunali e i Servizi Sociali hanno prospettato varie misure per venire incontro alle esigenze delle famiglie coinvolte. In alcuni casi le proposte sono state accettate, in altri casi rifiutate. Il tema delle occupazioni abusive - conclude il primo cittadino - è fortemente attenzionato, non solo da questa Amministrazione Comunale, ma da tutti gli Organi dello Stato. Il ripristino della Legalità serve anche ad offrire una soluzione a chi ha il diritto alla casa perché regolarmente nelle graduatorie pubbliche regionali”.