A cura della Redazione

Decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, di oltre 800mila euro nei confronti di una società esercente l’attività di “commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati”, con sede a Castellammare di Stabia, e del rispettivo rappresentante legale.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza che ha permesso di accertare che la società non avrebbe versato, relativamente agli anni 2019-2020, l’Iva dovuta in base alle previste dichiarazioni.

Con l’esecuzione del provvedimento, saranno sottoposti a sequestro quote societarie, veicoli e disponibilità finanziaria riconducibili alla società e all’indagato, il cui valore complessivo è in via di quantificazione.