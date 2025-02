A cura della Redazione

Erano in tre a bordo di un'auto. All'alt dei poliziotti, uno di essi mostra una pistola: arrestato un 18enne.

In seguito all'episodio avvenuto ieri sera ad un posto di blocco in piazza Imbriani a Torre Annunziata, i poliziotti del Commissariato oplontino hanno arrestato un 18enne per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione, era nell'auto in cui un altro giovane avrebbe impugnato una pistola puntandola contro gli agenti.

Sono attualmente in corso le ricerche di altre due persone.