A cura della Redazione

Sequestrate una carpenteria metallica, un’isola ecologica comunale ed un’attività di produzione di polistirolo e derivati della plastica.

Le indagini condotte dai carabinieri del Noe di Napoli hanno permesso di accertare che l’attività di carpenteria metallica della società Edilfer srl di Torre Annunziata, e di produzione del polistirolo della ditta individuale Vincenzo Miranda, ubicata nel comune di Striano, si svolgeva in violazioni delle normative ambientale, con riferimento allo scarico nei corsi d'acqua della gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera non autorizzate.

La gestione dell’isola ecologica del Comune di Striano si caratterizzava per la presenza di uno scarico abusivo delle acque reflue di piazzale costituite dai residui derivanti dal dilavamento dei reflui esposti agli agenti atmosferici mediante dispersione nel sottosuolo.

I sequestri sono stati condotti dai Carabinieri del Comando per la tutela ambientale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, avvalendosi della collaborazione della dell’Arpa Campania e dell’Autorità di bacino dell’Appennino Meridionale diretta ad accertare e rimuovere le cause dell’inquinamento del fiume Sarno e dei suoi principali affluenti, i torrenti Solofrana e Cavaiola, attraverso controlli mirati nei confronti delle aziende che insistono lungo il corso del fiume Sarno ed altre attività illegali che influiscono sullo stato di salute del corso d'acqua.