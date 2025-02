A cura della Redazione

In bilico su un cornicione di un palazzo in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata.

Sembra la scena di un film invece è un episodio di vita reale. Un uomo, pare con problemi psichici, questa mattina intorno alle ore 8,00 si è posizionato sul cornicione di un edificio in via Vittorio Veneto, all’altezza del Palazzo delle Catene.

Secondo il racconto dei residenti, non è la prima volta che si è espone a questo rischio, minacciando di buttarsi nel vuoto, anche se poi viene fatto desistere.

Intanto la strada è stata bloccata e sul posto sono accorsi le forze dell’ordine, gli agenti municipali e i vigili del fuoco. Alla fine sono stati proprio questi ultimi a raggiungere l’uomo con una scala e portarlo giù.