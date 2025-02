A cura della Redazione

Controlli a largo raggio dei carabinieri, unitamente alla Polizia Municipale, nei comuni di Castellammare di Stabia, Santa Maria la Carità e Agerola.

Durante le operazioni eseguite questa notte, identificate 298 persone di cui 5 denunciate, e controllati 102 veicoli.

Due di quelle denunciate sono state trovate in possesso di droga, altri 2 sono stati sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio, l’ultimo invece non ha voluto fornire le proprie generalità.

Durante i controlli i carabinieri hanno rinvenuto all’interno di un’intercapedine di un muretto a via Piana di Gragnano 150 grammi di marijuana. La droga era già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

Sono stati segnalati alla Prefettura 10 ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente e non sono mancate le sanzioni al codice della strada, ben 42.