A cura della Redazione

Attimi di tensione a Portici. Una donna minaccia di dare fuoco alla caserma dei carabinieri.

In mano stringe una bottiglia piena di benzina e nell’altra un coltello. Quando inizia a gridare il comandante della Stazione la raggiunge insieme ad altri militari. La donna è agitata, non permette a nessuno di avvicinarsi, agitando pericolosamente il coltello. Mostra un accendino e lo punta verso la bottiglia. Il maresciallo cerca di calmarla provando a farla ragionare.

Intanto si avvicina lentamente. Quando è ormai a pochi passi la blocca e le sottrae la bottiglia di benzina, il coltello e l'accendino.

La 57enne finisce in manette, arrestata per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, tentato incendio e possesso ingiustificato di armi. Ora è in attesa di giudizio.

Ancora sconosciute le cause che hanno indotto la donna ad un comportamento così violento, che solo con il tempestivo e coraggioso intervento del comandante della Stazione non ha avuto ben più gravi conseguenze.