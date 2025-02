A cura della Redazione

Controlli della Polizia municipale: 3 sequestri amministrativi e 8 sanzioni a Torre Annunziata.

Il potenziamento del Comando di Polizia Locale, con l'arrivo di 10 nuovi agenti (altri 4 firmeranno entro fine febbraio) sta producendo i primi risultati in termini di controllo del territorio.

Utilizzando anche le nuove tecnologie, tra cui il sistema operativo Targa System del nuovo impianto di videosorveglianza, in poche ore gli agenti, durante il posto di controllo nei pressi dell'uscita di Torre Nord, hanno effettuato 3 sequestri amministrativi per mancanza di copertura assicurativa e 8 verbali per revisioni scadute per un totale di circa 4mila euro di sanzioni.

Un'alta pattuglia invece, impegnata sul corso e per le strade cittadine, ha elevato altri 50 verbali circa.