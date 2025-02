A cura della Redazione

Emergenza criminalità: controlli al quartiere Penniniello con un'ità cinofila antidroga.

Nella giornata odierna gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e della Squadra Mobile, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile di Napoli, di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Polizia Scientifica, con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato controlli presso il rione Penniniello e aree limitrofe, nel comune di Torre Annunziata, al fine di implementare la sicurezza dei residenti e contrastare attività illecite prevenendo possibili azioni delittuose.

Nel corso delle attività, gli agenti hanno identificato 213 persone e controllato 108 veicoli; inoltre, i poliziotti hanno tratto in arresto un 34enne di Torre Annunziata per detenzione illecita di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di diversi involucri di marijuana del peso complessivo di 221 grammi, e un bilancino di precisione.

Ancora, gli operatori hanno rinvenuto, nelle aree comuni del Rione Penniniello, 85 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e due bossoli calibro 7,65.

Infine gli agenti hanno, altresì, controllato 8 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.