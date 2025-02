A cura della Redazione

Due auto in fiamme in via IV Novembre a Torre Annunziata.

L’incendio è scoppiato durante questa notte. Su posto si sono portati i Vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato la circolazione delle auto.

Le fiamme hanno completamente divorato le due auto, rendendo ancora più difficile il compito dei caschi rossi. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, anche se gli inquirenti non escludono la pista dolosa.

Intanto cresce la preoccupazione tra i cittadini che si sentono sempre meno sicuri in una città che ultimamente è assurta agli onori della per i continui episodi di criminalità.

Proprio nella giornata di ieri si è svolta una seduta di consiglio comunale sul tema “sicurezza”. E c’è chi tra i consiglieri ha proposto l’intervento dell’Esercito, sulla falsariga dell’operazione “Strade sicure”, introdotta nel 2008.