A cura della Redazione

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto un 36enne di Vico Equense con precedenti di polizia, per porto abusivo di arma da fuoco clandestina, resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per ricettazione.

Nello specifico, i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Schito angolo via Annunziatella, hanno notato un uomo a bordo di un motociclo che, con fare circospetto stava transitando nei pressi di un parcheggio e accortosi della presenza degli operatori, ha tentato di eludere il controllo.

Pertanto, i poliziotti lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di una pistola marca Blow calibro 92, con matricola abrasa e con 4 cartucce. Inoltre, hanno rinvenuto, all’interno della sella del motociclo, una busta con altre 50 cartucce di vario calibro.

Il prevenuto, all’atto del controllo, ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato bloccato e per tali motivi è stato tratto in arresto dal personale operante ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.