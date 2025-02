A cura della Redazione

Rapina a mano armata al supermarket di via Nazionale a Boscotrecase, di fronte al distributore di benzina.

Ieri sera, poco dopo il passaggio della pattuglia dei carabinieri per il solito giro di ricognizione, i banditi hanno fatto irruzione con le armi in pugno nell’attività commerciale.

Attimi di terrore per i clienti che hanno assistito impietriti alla rapina. Dopo aver prelevato i soldi dalla cassa, i malviventi si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Sul posto i militari dell’Arma che hanno iniziato le indagini visionando le immagini delle videocamere del market e della zona.

In pochi mesi è la seconda rapina che avviene con le stesse modalità. Da un po' di tempo Boscotrecase, tra rapine e furti in appartamenti, a volte con le persone in casa, è presa di mira dai criminali del territorio. E i cittadini, giustamente, incominciano ad avere paura.