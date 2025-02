A cura della Redazione

E’ stata operata alla gola l’anziana proprietaria dello storico panificio “Nunziatiello” di piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata, a cui un giovane ucraino, addetto alle pulizie, ieri mattina aveva inferto alcune coltellate.

La donna, attualmente intubata e in coma farmacologico, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, ma non è in pericolo di vita.

Il pronto intervento dei carabinieri ha evitato un epilogo ben più drammatico della vicenda. Infatti i militari si sono trovati davanti il giovane ucraino che stringeva ancora a sé la novantenne brandendo il coltello. In un attimo si sono avventati su di lui, disarmandolo e mettendogli le manette.

Ora si cerca di far chiarezza su quanto accaduto e cosa abbia scatenato la follia del giovane. Sembrerebbe che l’anziana donna lo abbia rimproverato perché nello svuotare il secchio d’acqua nel water, il giovane avrebbe fatto cadere dell'acqua a terra, con il pericolo che qualcuno potesse scivolare. Mai avrebbe pensato ad una sua reazione così violenta. Questi, infatti, impugnando un coltello, l’avrebbe puntato contro la donna, che nel tentativo di fermarlo veniva ferita al collo e alla guancia. Poi il giovane sarebbe andato nel panico minacciando tutti quanti si sarebbero avvicinati a lui.

Le urla dei presenti attiravano l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona. Il provvidenziale intervento dei militari evitava che la situazione degenerasse. Il giovane veniva arrestato con l’accusa di sequestro e tentato omicidio.