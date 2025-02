A cura della Redazione

Tragico incidente in scooter, muore 22enne: aperta un'inchiesta.

Stanotte, Luigi D'Acunzo, giovane di Torre Annunziata, è morto in un incidente stradale in via Andolfi, strada periferica della città.

Vani sono stati i tentativi di soccorrere l'uomo, morto per le gravi ferite riportate nella violenta caduta dallo scooter. Sul caso indagano gli agenti della Polizia municipale di Torre Annunziata, che stanno provando a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Non ci sono testimoni e la tesi più accredita è che il giovane possa aver perso il controllo del suo scooter. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia.