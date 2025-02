A cura della Redazione

Questa notte a Boscoreale i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 22enne A.S. di Sarno (Sa) per detenzione a fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane è già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri – impegnati nei controlli serali volti a reprimere furti e rapine – notano il 22enne a bordo di una Fiat Punto mentre percorre via Gesuiti. L’auto non si ferma all’alt e inizia l’inseguimento. Poche centinaia di metri e l’utilitaria guidata dal giovane si scontra con un’altra auto. A bordo ci sono un ragazzo e due donne.

Il 22enne non si arrende e, sceso dall’auto, tenta di fuggire a piedi ma viene bloccato dai carabinieri. Per il violento impatto, una dei passeggeri a bordo dell’auto tamponata è dovuta ricorrere alla cure mediche ed è stata trasferita in ospedale. Fortunatamente la donna – una 60enne di Terzigno – è stata dimessa e sta bene.

Nella Fiat Punto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 243 grammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish. Trovati anche un bilancino di precisione, un’ascia e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato è in attesa di giudizio.