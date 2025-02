A cura della Redazione

Arrestato l’autore dei furti nelle auto in sosta, con l’effrazione dei vetri, lungo le strade di Torre Annunziata.

Lo ha comunicato il sindaco Corrado Cuccurullo sulla sua pagina Facebook. “Da poco mi è stato comunicato l’arresto dell’autore degli atti vandalici delle ultime settimane ai danni delle auto in sosta nelle strade di Torre Annunziata. Ringrazio sinceramente per l’operazione i Carabinieri della Stazione di Torre Annunziata e ringrazio, per l’impegno complessivo, anche la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

Colgo, inoltre, l’occasione per ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per l’attenzione rivolta alla città di Torre Annunziata.

La convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per oggi pomeriggio, ne è, ancora una volta, testimonianza”.