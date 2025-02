A cura della Redazione

Arrestato per tentata rapina e lesioni aggravate ai danni di un avvocato di Castellammare di Stabia,

I carabinieri della Stazione stabiese hanno dato esecuzione ad un’ordinanza degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo di Gragnano.

Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato, che, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, avrebbe bloccato in strada un noto avvocato, assumendo di essere creditore per una somma di denaro indeterminata, dapprima minacciandolo ripetutamente di morte e successivamente usandogli violenza, procurandogli lesioni personali e la rottura degli occhiali da vista.

L’aggressione trarrebbe origine da un incidente stradale in cui era stato coinvolto l’arrestato, la cui causa civile, seguita dallo studio legale dove all’epoca lavorava come impiegato l’avvocato vittima di violenza, non avrebbe avuto l’esito sperato dall’aggressore.

Le indagini supportate da testimonianze e dalle immagini di videosorveglianza hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.