Questa mattina i carabinieri sono intervenuti in via Tortora di Torre del Greco per un incendio.

Le fiamme hanno avvolto un locale seminterrato, adibito ad abitazione.

L’intero stabile è stato evacuato (8 abitazioni), 4 le persone rimaste intossicate lievemente.

Indagini in corso per ricostruire dinamica