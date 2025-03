A cura della Redazione

Boscoreale, pronto intervento della Polizia Municipale in via Panoramica. Il plauso del Sindaco Pasquale Di Lauro

Solo la prontezza e la professionalità degli agenti della Polizia Municipale di Boscoreale hanno evitato che un'automobilista mettesse a rischio l’incolumità pubblica. L'uomo alla guida dell'auto sbandava pericolosamente e veniva bloccato in via Panoramica al termine di un inseguimento da parte dagli agenti. Successivamente era trasferito in ospedale per accertamenti.

Nel corso dell’intervento, l’automobilista ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato con determinazione dagli agenti, evitando così ulteriori rischi per sé e per gli altri. La patente gli è stata immediatamente ritirata, come previsto dalla codice della strada.

"Vogliamo rivolgere un plauso ai nostri vigili urbani Aprea e Di Maso che, con grande senso del dovere, sono intervenuti tempestivamente per evitare conseguenze ben più gravi. Il loro operato è stato fondamentale" - hanno dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro e l'assessore Ernesto Fiore.