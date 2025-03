A cura della Redazione

Tifosi della Juve Stabia in trasferta a Torre Annunziata. La denuncia è del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato due video sul suo profilo Facebook: "Dopo l'assalto al treno della Circumvesuviana la violenza continua", è il commento del parlamentare.

Secondo la denuncia, un gruppo di tifosi stabiesi si sarebbe recato nella tarda serata di ieri, martedì 4 marzo, in trasferta a Torre Annunziata, intonando cori e sfottò. Il video della bravata sarebbe stato pubblicato su Tik Tok e da qui la segnalazione all’on. Borrelli. «Salve deputato ieri sera i tifosi di Castellammare della Juve Stabia sono andati a Torre Annunziata a cercare lo scontro».

Questo il commento ai video che riprendono una decina di giovani coperti da sciarpe e cappelli intonare cori e suonare i clacson degli scooter e delle auto. La zona dove è avvenuta l’incursione stabiese è nei pressi dello stadio Giraud di Torre Annunziata.

“Il tifo di Castellammare - scrive Borrelli - è nell'occhio del ciclone da tempo, soprattutto dopo l’episodio che ha coinvolto un gruppo di facinorosi che aspettarono i supporters del Sorrento di passaggio a bordo di un treno della Circum, insultandoli e lanciando fumogeni verso il vagone fermo alla stazione di via Nocera. Ieri l’ennesimo episodio di violenza. Questi non sono tifosi - conclude il deputato - ma facinorosi, violenti e provocatori. Non è accettabile che possano continuare ad agire indisturbati".