Due arresti per rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Torre Annunziata e coordinate dalla Procura della Repubblica oplontina hanno permesso di accertare che i due arrestati nel gennaio dello scorso anno, travisati con passamontagna, avrebbero commesso una rapina a mano armata ai danni della vittima, sottraendole 1.700 euro, cifra incasso della sua attività lavorativa di commerciante ambulante, minacciandola e percuotendola con violenza.

La vittima, all’epoca del fatto, descrisse le modalità violente e l’orario dell’aggressione a scopo di rapina, avvenuta in piena notte in una via centrale di Torre Annunziata, consentendo di attivare una meticolosa ricostruzione del percorso fatto dagli autori dei reati. Anche attraverso le immagini di videosorveglianza pubblica e privata.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.