Fiamme in un appartamento di via De Gasperi a Sangiorgio a Cremano: anziana salvata dal pronto intervento degli agenti di polizia

Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha tratto in salvo un’anziana donna.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Alcide De Gasperi per la segnalazione di un incendio.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco e con l’ausilio dei militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno notato un’anziana donna che, chiedendo aiuto, si era sporta dal balcone di una camera del suo appartamento poiché si era sviluppato un incendio.

Pertanto, gli agenti sono entrati all’interno dell’abitazione e, con non poche difficoltà, hanno tratto in salvo l’anziana donna che è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118.