A cura della Redazione

Come annunciato a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto ieri dal Prefetto a Torre Annunziata, stamattina sono partiti i controlli con i cani antidroga nelle scuole oplontine.

Gli agenti della Polizia di Stato, con il Commissariato di Torre Annunziata e le unità cinofile della Questura di Napoli, hanno aspettato gli studenti fuori dall'istituto Giorgio de Chirico per effettuare i controlli con i cani antidroga. L'intervento non era stato annunciato e anche il dirigente scolastico era all'oscuro di tutto.

A quanto pare, non sono stati riscontrati problemi. I controlli andranno avanti anche nelle prossime settimane, come ha annunciato ieri il Prefetto Michele di Bari. Il tutto in attesa dell'istituzione di due "zone rosse" in città.