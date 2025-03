A cura della Redazione

Estorsione al Savoia calcio: scarcerato il cognato del boss Valentino Gionta.

Ha ottenuto gli arresti domiciliari il 65enne Felice Savino, detenuto in carcere dal mese di ottobre, in seguito al blitz dei carabinieri per presunte estorsioni ai danni della società di calcio oplontina.

La tangente sarebbe stata corrisposta, secondo l'ipotesi accusatorio della DDA di Napoli, dall'allora vertice societario del Savoia Calcio per il tramite del direttore sportivo direttamente nelle mani di Felice Savino, all'epoca dei fatti detenuto ai domiciliari.

Assistito dall'avvocato Roberto Cuomo, il 65enne si sta difendendo dalle pesanti accusa nel corso del processo che si sta celebrando dinanzi ai Giudici del Tribunale collegiale di Torre Annunziata per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Su istanza presentata dal legale, Savino torna agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.