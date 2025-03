A cura della Redazione

Sanzionati amministrativamente i titolari di tre autorimesse che noleggiavano veicoli senza le prescritte autorizzazioni.

In particolare, gli agenti della Polizia Stradale di Sorrento hanno controllato un’attività commerciale nel Comune di Sant’Antonio Abate, dove hanno rinvenuto diversi contratti di noleggio riconducibili a società aventi sede legale in Slovacchia, Bulgaria e Romania operanti, di fatto, in Italia ma senza alcuna sede operativa sul territorio nazionale.

Pertanto, i poliziotti hanno effettuato i controlli tecnici sui veicoli esposti nei locali per scongiurare eventuali illeciti connessi ai reati di riciclaggio e frode in commercio ed al fine di verificare, per quelli italiani, la regolarità secondo quanto previsto dal Codice della Strada sui “veicoli da noleggio senza conducente”.

Dagli accertamenti eseguiti, gli agenti hanno scoperto l’attività illecita di tre società ubicate all’interno dell’esercizio commerciale in questione privo di ogni tipo di insegna che indicasse le predette attività.

Per questi motivi, i titolari non in regola sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di 5.000 euro.